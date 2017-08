In India il primo eco-store di Puma

È stato inaugurato con un evento carbon neutral a Indiranagar nella provincia di Bangalore, il primo eco-store targato Puma. Tutta l'energia consumata è stata prodotta attraverso una bicicletta e alle pedalate degli ospiti. Un esempio unico nel mondo del retail, che sottolinea la strada intrapresa dal marchio già da qualche anno. "L'edificio è una vera meraviglia di design - ha dichiarato Rajiv Mehta, Managing Director Puma South Asia - e incorpora una serie di innovazioni e caratteristiche sostenibili da rendere il nostro nuovo Puma Store un'esperienza unica per il consumatore". La struttura del negozio è realizzata in acciaio riciclato e recuperato da vecchi lettori DVD, biciclette e scatole di metallo, mentre i mattoni utilizzati sono realizzati con il recupero del limo dei laghi Kunigal, che sono l'unica fonte di acqua per i villaggi e che vengono prosciugati ogni anno per aumentare la capacità della falda. La temperatura interna è mantenuta costante sui 24 gradi, grazie ad uno strato isolante e alla dissipazione del calore in eccesso nel terreno, utilizzato come scambiatore di caldo d'estate e di freddo d'inverno: in questo modo non c'è bisogno dell'aria condizionata. "Siamo lieti - ha sottolineato Mehta - di essere pionieri nel campo della sostenibilità con nuovi standard per il rispetto ambientale e il risparmio energetico raggiunti con questo store, in uno dei luoghi migliori dello shopping in India." Il 100% dell'energia elettrica necessaria è prodotta da un impianto fotovoltaico che produce 10.384 kWh di energia all'anno, mentre all'interno del punto vendita i mobili e tutti i dispositivi sono stati realizzati in legno riciclato. "In linea con la nostra missione di diventare l'azienda Sportlifestyle più desiderabile e sostenibile - ha dichiarato Franz Koch, ceo di Puma - siamo felici di questo grande passo in avanti, pionieristico per il settore del retail". In vendita una vasta gamma di prodotti realizzati con cotone biologico tra cui la Puma Wilderness Collection prevalentemente prodotta in Africa con materiali sostenibili; inoltre grazie al programma "Bring Me Back" un'iniziativa unica di riciclaggio in-store per calzature, abbigliamento e accessori. "Avere un negozio Puma sostenibile sottolinea il nostro impegno per ridurre le emissioni di CO2, il consumo di energia e di acqua e la produzione di rifiuti in tutte le strutture Puma entro il 2015, dagli uffici, ai negozi, magazzini e fino a coinvolgere le fabbriche dei fornitori diretti".