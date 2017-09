In inverno crescono le foglie

Come vi abbiamo già ricordato, Stay for the planet è un progetto di LifeGate pensato per gli albergatori che desiderano rendere più sostenibile la propria struttura ed essere sempre più riconoscibili per i sempre più numerosi turisti - italiani e stranieri - attenti all'ecologia. Il sistema, che paragona dati relativi a 5.000 hotel in tutta Europa, è semplice e pensato per essere gestito in autonomia dai singoli albergatori, anche senza competenze particolari. Vengono richiesti alcuni dati relativi all'hotel che, una volta elaborati, danno come primo risultato un "rating di sostenibilità" espresso in "foglie LifeGate", da 1 a 5, che aiutano a comunicare l'attenzione all'ambiente della struttura analizzata. Il calcolo utilizza indicatori ambientali come le emissioni di CO2, il consumo d'acqua e il consumo di energia primaria, comparabili per tutte le strutture. Il secondo passo consiste poi in una serie di suggerimenti e azioni che si possono compiere per migliorare la sostenibilità dell'albergo come interventi di efficienza energetica o idrica o ancora il rifornimento di cibi a km zero o biologici. Anche se Stay for the Planet è un progetto recente, sono già 150 gli alberghi che hanno aderito, senza contare le realtà interessate. Il progetto è stato scelto, ad esempio, da Cisalpina Tours, azienda che organizza viaggi d'affari che ha recentemente avviato con LifeGate un programma per garantire la sostenibilità delle trasferte ai propri clienti. La collaborazione ha previsto inizialmente un supporto per il calcolo delle emissioni di CO2 complessive dei viaggi organizzati, valutando l'impatto dei trasporti, ma anche i pernottamenti alberghieri e l'energia consumata dalle sale meeting. Con Stay for the Planet, Cisalpina fa ancora di più: promuove l'adesione al progetto garantendo uno sconto del 20 per cento agli albergatori interessati, creando così una rete di hotel sostenibili da proporre ai propri clienti per offrire un soggiorno a basso impatto ambientale. Un'operazione analoga è quella di Confcommercio Como che ha deciso di promuovere questo progetto per migliorare il settore turistico e rendere più competitivo il territorio comasco in modo molto concreto. Anche in questo caso, gli albergatori associati che aderiranno al progetto potranno beneficiare di uno sconto e avere condizioni di favore con lo spin-off dell'Università di Milano Bicocca, Fem 2 Ambiente, per le analisi della qualità dell'acqua. "Confcommercio Como è da tanto tempo 'sul pezzo'" afferma Graziano Monetti, Direttore dell'associazione. "I temi ambientali e l'ecosostenibilità sono per noi un passaggio fondamentale non solo per creare opportunità di business e per innovare l'offerta commerciale, turistica o produttiva, ma sono anche valore aggiunto per la comunità e per le generazioni future".