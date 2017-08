In Italia 7 aziende su 10 hanno il cuore verde

In Italia quasi 7 aziende su 10 (66,7%) hanno a cuore il rispetto dell'ambiente, il 60% sono interessate all'uso di materiali ecologici ma oltre la metà (58%) ritengono che non esista una certificazione adeguata. L'associazione Low Impact ha divulgato i risultati di una ricerca condotta da Popai Italia su un campione di 180 aziende. Dalla ricerca emerge che l'attenzione delle aziende amiche dell'ambiente è rivolta soprattutto verso politiche virtuose di risparmio energetico e l'utilizzo di materiali ecocompatibili (60% del totale). Riscuote interesse e consenso anche la gestione differenziata dei rifiuti per il 56,7% delle imprese. Il 41,2% ha acquisito certificazioni ambientali ma il 58% pensa che non ne esistano di adatte alla propria azienda, o perché ritenute troppo impegnative (21,4%) o troppo costose (14,3%). Tra chi ha adottato pratiche virtuose, il 26,5% lo ha fatto per strategie di branding oppure per adeguarsi al mercato e alla concorrenza (17,6%). Infine, tutte le aziende che hanno approntato una comunicazione esterna delle proprie azioni nell'ambito della sostenibilità (54,8%) sono convinte di aver ottenuto "ottimi risultati".