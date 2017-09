Indonesia, i giganti della carta April e Asia Pulp and Paper cercano di restituire qualcosa alle foreste

Dopo gli incendi che hanno devastato per settimane l’Indonesia arriva una buona notizia per le foreste del paese. Aprill Group e Asia Pulp and Paper (App), due dei più grandi produttori mondiali di cellulosa e carta, nonché tra i principali responsabili della deforestazione nel Sudest asiatico, si sono impegnati ad effettuare una massiccia riforestazione e a sostenere le comunità locali.