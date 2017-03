Innovazione, chiave di successo delle imprese in Alto Adige

L’Alto Adige, con il supporto di IDM Alto Adige, l’agenzia della Camera di Commercio e della Provincia Autonoma di Bolzano che sovrintende allo sviluppo competitivo delle aziende in termini di innovazione e internazionalizzazione e che ha funzione di entry point e facilitatore per chi guarda all'Alto Adige come a una location in cui sviluppare il proprio business, mette a disposizione delle imprese italiane una ricchissima rete di partner, centri di ricerca e supporto economico. E’ l’innovativo ecosistema Vertical Innovation per fare impresa, di cui abbiamo scritto qui, che vanta case history di successo in diversi ambiti.