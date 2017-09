Presto un secondo boom del fotovoltaico

La nuova bozza del conto energia è in attesa di approvazione della nuova Conferenza unificata Stato-Regioni e probabilmente avverrà nelle prossime settimane. La nuova versione introdurrà una maggiore differenziazione per fasce di potenza e una riduzione degli incentivi. Ne abbiamo parlato con Gerardo Montanino, Direttore Operativo del GSE (Gestore Servizi Energetici). Quali sono ad oggi i numeri del fotovoltaico in Italia? "Nel 2009, siamo stati il secondo Paese al mondo come potenza installata, con 720 MegaWatt, dopo i 3500 MW della Germania, ma prima dei 500 MW di Stati Uniti e Giappone. Come potenza totale installata siamo invece terzi in Europa, perché c'è anche la Spagna, che negli anni prima ha investito molto". Quali sono le prospettive per i prossimi anni? "Le prospettive sono molto incoraggianti, anche se stiamo aspettando il nuovo Decreto Ministeriale, che definirà di preciso le tariffe valide per gli impianti che entreranno in funzione dal 2011 in poi. Quest'anno abbiamo tariffe ancora generosissime, definite dal Decreto del 2007, che si sono ridotte solo del 4%. Se le confrontiamo con quelle della Germania, che ogni anno si riducono del'8-9%, direi che gli operatori possono investire ancora molto". Un fotovoltaico in buona salute quindi? "L'accoppiata tariffe incentivanti ottime, con il costo dei pannelli in forte calo, si parla di un 30-40% in meno nei prossimi tre quattro anni, farà sì che ci sarà un secondo boom. Contando anche le installazioni di quest'anno, potremmo ad arrivare almeno a 1200 MegaWatt". È ancora un buon momento per installare un impianto? "Sicuramente sì. Anche non riuscendo a fare l'impianto entro quest'anno e conoscendo le bozze del decreto, la riduzione sarà per le categorie più svantaggiate al massimo del 25%, mentre la minima sarà del 10% per gli impianti piccoli. Considerando che i ricavi dalla vendita di energia restano gli stessi di adesso, la riduzione complessiva sarà al massimo del 20%". Ci saranno anche nuove categorie? "Il Nuovo Decreto consentirà di richiedere gli incentivi anche per il solare a concentrazione. Se tre anni fa questi erano impianti ancora nuovi, oggi la tecnologia è ben rodata e sarà quindi possibile richiedere gli incentivi anche per il solare a concentrazione".