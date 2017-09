Intorno al sole girano miliardi. Ma non in Italia

Le energie rinnovabili e il trasporto dell'energia sono, si può ben dire, i fili conduttori di alcuni giganteschi spostamenti di denaro degli ultimi giorni. La francese Total - l'azienda petrolifera - ha offerto 1,37 miliardi di dollari per acquisire una quota di maggioranza del produttore americano di pannelli fotovoltaici SunPower. La Applied Materials si è proposta per acquistare la Varian Semiconductor Equipment per 4,9 miliardi. La giapponese Toshiba ha offerto 2,3 miliardi per acquistare la svizzera Landis Gyr, detentrice di tecnologie per le smart grid (le reti energetiche intelligenti). Secondo gli analisti, la prossima preda miliardaria nel campo del fotovoltaico e dei led potrebbe essere l'americana GT Solar, che solo nel primo quadrimestre ha già raccolto ordini per 710 milioni di dollari. Simili movimenti di capitali sono segno che il settore viene ritenuto molto promettente. Purtroppo "mercati europei quali Germania e Italia - nota Krishna Das, analista della Reuters - sono stati la forza motrice dietro l'industria solare negli anni recenti, ma i generosi incentivi governativi stanno prosciugandosi e gli investitori cominciano a rivolgere la loro attenzione ad aziende che puntano ai nuovi mercati in crescita, come Cina e Stati Uniti".