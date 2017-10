Istat: gli italiani e l’ambiente

Gli italiani e l'aria Tre famiglie su dieci l'inquinamento dell'aria è un problema Nel 2012 il 35,7% delle famiglie italiane segnala problemi relativi all'inquinamento dell'aria nella zona di residenza'. A dirlo il rapporto dell'Istat 'Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo' a proposito dell'inquinamento dell'aria che 'rappresenta uno dei principali problemi ambientali soprattutto in ambito urbano'. Il 18,5% delle famiglie lamenta anche la presenza di odori sgradevoli. Tra le famiglie che evidenziano problemi di questo tipo si registrano 'diminuzioni sensibili nel Lazio' sull'inquinamento dell'aria e in Campania per gli odori sgradevoli. Nel 2012 l'inquinamento dell'aria e' un problema per il 42,6% delle famiglie del nord-ovest, con un picco in Lombardia (47,5%). Nel nord-est la quota si attesta al 35%, con un picco in Veneto (38,5%) e la quota piu' bassa in Trentino-Alto Adige (28,1%). Tra le regioni del centro, il Lazio, pur registrando una significativa diminuzione rispetto al 2011, mostra il valore piu' elevato (36,7%). Al sud la situazione peggiore e' quella della Campania, dove il 39,9% delle famiglie dichiara di percepire problemi di inquinamento dell'aria; segue la Puglia (36,9%) e la Sicilia (35,7%). Gli italiani e l'acqua Più attenti all'acqua, 175 litri al giorno Per il decimo anno consecutivo si riducono i consumi domestici di acqua potabile. Nei comuni capoluogo il consumo di acqua potabile nel 2011 è in media pari a 175,4 litri (64 metri cubi) per abitante al giorno. Il calo rispetto all'anno precedente pari al 3,7%, conferma la costante riduzione dei consumi di acqua dovuta alla maggiore attenzione dei cittadini nell'utilizzo della risorsa idrica. Nel lungo periodo la contrazione dei consumi è stata di poco inferiore al 15% (era 206,1 litri per abitante al giorno nel 2002). Nei comuni capoluogo di provincia il consumo di acqua potabile fatturata per uso domestico ammonta a 1,16 miliardi di metri cubi (meno 3,4% rispetto al 2010). Il 15,5% dei capoluoghi consuma tra i 200 e i 240 litri di acqua potabile per abitante al giorno; circa la metà tra i 150 e i 200 litri; il 34,5% tra 100 e i 150. Solo Agrigento ha consumi giornalieri inferiori ai 100 litri pro capite (96,2), a causa anche delle interruzioni nella distribuzione dell'acqua; lo stesso avviene in alcuni capoluoghi sulle isole. Tra i 18 comuni con i consumi pro capite più elevati, in testa si piazzano Lodi e Catania, rispettivamente con circa 240 e 230 litri al giorno. Tra i grandi comuni, i consumi pro-capite giornalieri di acqua potabile superano i 200 litri a Milano, Torino, Roma, Catania e Messina. Negli altri grandi comuni la tendenza è verso la diminuzione, soprattutto a Firenze (-10,7%) e Genova (-6,5%). Gli italiani e i rifiuti Quasi la metà ancora in discarica Quasi la metà dei rifiuti urbani sono ancora smaltiti in discarica. Nel 2010 il 46,3% del totale dei rifiuti urbani raccolti su tutto il territorio nazionale, pari a 248,4 kg per abitante, è finito in discarica. Questa quota diminuisce rispetto al 2009 del 3,2%, pari a meno 15,7 kg pro-capite. La gestione dei rifiuti 'spacca' il Paese: secondo l'Istat al nord vanno in discarica poco più di 130 kg di rifiuti a testa (25,9% raccolta nord-ovest, 23,5% nord-est); al Sud 327 kg per abitante (pari al 66%); il valore sale a 379 kg per abitante nelle regioni del Centro (circa il 62%). La regione che fa meno uso delle discariche è la Lombardia (38,6 kg per abitante), seguita dal Friuli-Venezia Giulia (73,8 kg). Le regioni peggiori, con più di 400 kg pro-capite, sono invece Umbria, Lazio, Liguria e Sicilia, dove si arriva a massimo di 483,3 kg per abitante. Le maggiori riduzioni rispetto all'anno precedente sono avvenute in Campania (-59,2 kg per abitante) e in Valle d'Aosta (-50 kg). Nel 2010 sono stati raccolti 537 Kg di rifiuti urbani per abitante, 3,5 kg in più rispetto all'anno prima. Il 35,3% del totale dei rifiuti viene avviato alla raccolta differenziata (più 2% sul 2009). Il nord-est detiene il primato con il 52,7%. Gli italiani e la CO2 Emissioni in salita del 2%, si allontanano gli obiettivi di Kyoto Nell'arco di 20 anni - spiega l'Istat - la variazione di emissioni di gas serra per i Paesi dell'Europa a 15 è stata negativa, pari a meno 10,6% rispetto al 1990 (anno di riferimento); "la riduzione complessivamente conseguita dall'Italia è del 3,5%". L'Europa a 27 registra una riduzione del 15,4% delle emissioni. In base al target del protocollo di Kyoto per il periodo dal 2008 al 2012, "nel terzo anno di monitoraggio sono 8 i Paesi" che mostrano livelli di emissioni "in linea con il raggiungimento degli obiettivi: Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Svezia, Portogallo, Belgio, Irlanda"; i restanti nel 2010 hanno fatto registrare "un incremento delle emissioni in atmosfera": le peggiori sono il Lussemburgo e l'Austria; meno accentuati i Paesi Bassi e l'Italia. A livello regionale, nel 2005, la Sardegna fa registrare le più alte emissioni pro-capite di gas serra (16 tonnellate di CO2 equivalente per abitante), seguita dalla Puglia (15,3 tonnellate) e dalla Liguria (14,0 tonnellate). I valori più bassi sono nelle Marche (6,9 tonnellate), in Calabria (6 tonnellate) e in Campania (3,9 tonnellate). Raffrontando i dati del periodo che va dal 1990 al 2005, solo cinque regioni hanno ridotto le emissioni di gas serra per abitante: Liguria (meno 18%), Campania (meno 9,6%), Veneto (meno 6,6%), Calabria (meno 4,3%) e Lazio (meno 0,4%). Quanto spendono le regioni per l'ambiente 72 euro pro capite, in diminuzione rispetto all'anno precedente La spesa ambientale delle amministrazioni regionali nel 2010 ammonta in media a 71,6 euro per abitante. E' destinata per il 63% alla protezione dell'ambiente (perlopiù inquinamento e degrado), per il 37% all'uso e gestione delle risorse naturali (protezione degli ecosistemi). Nello stesso periodo viene registrata una diminuzione (rispetto all'anno prima) del valore della spesa ambientale pro-capite erogata in media dalle regioni del nord-ovest, del nord-est e del Sud (rispettivamente meno 1%, 7% e 25%). Le regioni del centro fanno registrare mediamente un lieve aumento della spesa ambientale pro-capite (più 2%). Concentrandosi soltanto sulle spese per la protezione dell'ambiente, le amministrazioni regionali del nord-est e del Sud destinano in media la quota più elevata ad interventi di protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie; quelle del nord-ovest e del centro ad interventi di tutela della biodiversità e del paesaggio.