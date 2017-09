Italia fanalino di coda nella Ue per le rinnovabili

La ricerca Ewea- La lobby dell'industria eolica europea (European Wind Energy Association) ha stilato la classifica dei paesi Ue per quanto riguarda gli obiettivi al 2020 della produzione di energia da fonti alternative. Il risultato dell'Italia- Sotto di uno 0,9% rispetto alla soglia richiesta del 17%, il nostro paese ha informato la Commissione europea che intende utilizzare il meccanismo di cooperazione per raggiungere il suo obiettivo nazionale: ciò significa acquistare energia verde da chi ne produce in eccesso.

Le prospettive per il Belpaese- Paradossalmente il risultato negativo dell'Italia potrebbe rappresentare un volano per il futuro. Il rinnovo del Conto Energia e le connesse agevolazioni governative, infatti, potrebbero incoraggiare operatori italiani e stranieri a credere nel settore delle rinnovabili: il mercato italiano quindi, allo stato attuale risulta essere uno dei più appetibili in Europa, tanto che si trova al secondo posto subito dopo la Germania.