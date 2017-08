Diplomazia a Impatto Zero

Un'iniziativa per sensibilizzare tutte le Ambasciate presenti in Italia. Obiettivo: una diplomazia a "Impatto Zero®". È questo il progetto promosso dall'Ambasciata del Costa Rica in Italia e da LifeGate Il Costa Rica. In prima linea nel progetto il Costa Rica, paese che dal 2002 collabora con LifeGate per portare soluzioni concrete ai cambiamenti climatici. Un'alleanza a favore del pianeta rafforzata dalla recente visita di Alfio Piva, Vice Presidente dello stato centro-americano. Intervistato ai microfoni di LifeGate Radio, ha dichiarato che il "Costa Rica entro il 2021 sarà il primo paese al mondo a ridurre e compensare interamente le emissioni di CO2 generate". L'intervista è trasmessa mercoledì 16 febbraio. Il clima. "La lotta ai cambiamenti climatici è una sfida globale e va affrontata con la collaborazione di tutti gli Stati - commenta Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate - Proprio per rappresentare questa dimensione mondiale abbiamo deciso di coinvolgere tutte le Ambasciate presenti in Italia. Il calcolo delle emissioni di CO2 - spiega Molteni - è il primo passo necessario per ridurre l'impatto ambientale e avviare un percorso di sostenibilità". La diplomazia. "Sono contento di promuovere questa iniziativa insieme a LifeGate - commenta Ortuño Victory, l'Ambasciatore del Costa Rica in Italia - con cui collaboriamo concretamente già da 9 anni. In qualità di promotori" - conclude Ortuño - "la nostra Ambasciata ha inoltre deciso di aderire al progetto Impatto Zero® per ridurre e compensare le emissioni le CO2 generate dalla nostra attività diplomatica. Sono sicuro che i miei colleghi accoglieranno positivamente questa iniziativa." Impatto Zero® di LifeGate, advisor e network per lo sviluppo sostenibile, è il primo progetto italiano che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. Il progetto si avvale della collaborazione di Università italiane e straniere specializzate nell'LCA, Life Cycle Assessment, ciclo di vita del prodotto, per il calcolo scientifico dell'impatto ambientale e della collaborazione di Parchi e Riserve per le attività di riforestazione, conservazione e tutela dei terreni. BIOS, Ente Certificatore accreditato SINCERT e riconosciuto dall'Unione Europea, certifica l'intera filiera di Impatto Zero®, garantendo la corretta applicazione del processo. Dal 2002 a oggi, oltre 800 aziende ed enti hanno scelto di aderire al progetto di LifeGate per ridurre e compensare l'impatto ambientale delle proprie attività, dei propri trasporti, di eventi o di prodotti e servizi, tanto che oggi sono sul mercato oltre 320 milioni di prodotti con il marchio Impatto Zero®. Sono stati creati e tutelati complessivamente 40 milioni di mq di foresta in Italia e nel mondo.