L’8 maggio è il “Green Investor Day”

Sarà l’innovazione tecnologica il tema centrale del terzo “Green Investor Day”, che si terrà il prossimo 8 maggio presso il Centro Congressi di Solarexpo - The Innovation Cloud, la fiera internazionale dedicata all’integrazione delle tecnologie energetiche low carbon per edifici, reti e città intelligenti. L’evento ospiterà società green quotate in Borsa che porteranno la loro testimonianza diretta del Top Management e dei principali esponenti della comunità finanziaria nazionale. Parteciperanno anche importanti aziende green private che hanno avviato un dialogo con la comunità finanziaria per il finanziamento di interessanti progetti di sviluppo. VedoGreen in tale ambito svolge il ruolo strategico di facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta di capitale per la crescita. “La quotazione in Borsa rappresenta la principale opzione per crescita, visibilità e internazionalizzazione - spiega Anna Lambiase, Amministratore delegato di VedoGreen – dell’industria green italiana, nonché valido canale alternativo per finanziare l’innovazione. E’ questa infatti la strada che molte società stanno percorrendo con successo nel mercato dei capitali; il valore complessivo in termini di capitalizzazione delle quotate in Italia è pari a 1,6 miliardi di Euro, con una crescita del 63% rispetto allo scorso anno, trainata da un numero crescente di IPO e da una performance borsistica di +24%. Nel nostro Paese le società green rappresentano uno dei principali driver di competitività dell’industria italiana: VedoGreen porta soluzioni di finanza straordinaria alle aziende del database che vogliono cogliere l’opportunità di presentare la propria equity story, i risultati economico-finanziari e le strategie di crescita al “Green Investor Day” che si propone di favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitale”.