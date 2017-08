L’auto-volante diventa realtà

Potrebbe sembrare una stranezza, una scena da telefilm anni '80. Invece la prima automobile con le ali è una solida realtà, tanto che verrà lanciata l'anno prossimo negli Stati Uniti a 194 mila dollari: è in tutto e per tutto un aereoplano, ma è capace di correre su strada, fino a 140 km/h (in volo, invece raggiunge i 185 km/h). A costruire il veicolo, denominato "Transition", è stata la compagnia statunitense Terrafugia, sulla base di un progetto sviluppato da un gruppo di laureati del MIT (Massachusetts Institute of Technology): l'auto-volante è riuscita anche a farsi accreditare come "aereo sportivo leggero" dalla Federal Aviation Administration (FAA). Il progetto di un'auto volante ha a lungo catturato l'attenzione dei ricchi uomini d'affari, dei piloti e degli ingegneri. La circolazione dei veicoli attualmente tende sempre più ad essere congestionata. La vettura è in grado di trasformarsi da auto normale ad auto volante in soli 30 secondi, premendo un solo tasto dall'interno: in questo modo la vettura diventa larga solo 2 m e può trovare posto anche in garage. Spinta da un motore Rotax da 100 CV, in volo la Transition è in grado di raggiungere i 185 km/h ed ha un'autonomia di circa 740 km grazie a un serbatoio da circa 90 litri. Funziona a semplice benzina verde. In strada, la trazione è sulle ruote anteriori, riducendo la velocità a circa 140 km/h e con un litro di benzina percorre oltre 10 km a circa 110 km/h.