L’edilizia sostenibile per l’industria

A realizzare il progetto è stata la ProLogis, azienda che opera a livello mondiale nella fornitura di immobili per la logistica e presente nei mercati del Nord America, dell'Asia e dell'Europa. Il nuovo centro di distribuzione a Settimo Torinese, primo nel suo genere in Italia, è stato realizzato per Huhtamaki, azienda finlandese specializzata in packaging alimentare ed è stato certificato con l'attestato LEED CORE&SHELL, che garantisce un'importante riduzione del "carbon footprint" sia in fase di progettazione che di costruzione della struttura. "Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento prestigioso a livello internazionale e di essere il primo sviluppatore ad aver realizzato un magazzino logistico certificato LEED C&S in Italia", ha affermato Jean-Luc Saporito di ProLogis Italia. "Per ProLogis, lo sviluppo sostenibile è un tema molto importante. Dopo i diversi immobili LEED realizzati da ProLogis negli Stati Uniti, il raggiungimento di questo traguardo è un momento storico". L'ottenimento della certificazione si è basato sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei criteri caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio, come il sistema di illuminazione a basso consumo che utilizza proiettori LED ad alto risparmio energetico e lampade fluorescenti ad alta efficienza; o il sistema di riscaldamento dell'acqua calda per uffici e spogliatoi, ottenuto da pannelli solari termici installati sul tetto. L'acqua piovana viene raccolta e riutilizzata mentre tutto il legno utilizzato nella costruzione è stato certficato. "ProLogis - continua Saporito - assicura ad Huhtamaki, oltre alla garanzia di un basso impianto ambientale delle loro operazioni, un beneficio di tipo economico, integrando nella progettazione LEED elementi mirati alla riduzione del consumo energetico. Questo comporta un notevole risparmio dei costi delle operazioni per il cliente, rispetto ad un impianto logistico standard".