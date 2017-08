L’evoluzione del fotovoltaico

Le celle organiche utilizzeranno una miscela di materiali in cui un pigmento assorbe la radiazione solare e altri componenti estraggono la carica per produrre elettricità, ispirandosi in questo modo al processo di fotosintesi. La struttura base, chiamata "a sandwich", è composta da un substrato di vetro o di plastica flessibile e da una o più sottilissime pellicole, che contengono i materiali fotoattivi. Dato lo spessore complessivo di soli 250 milionesimi di millimetro, le celle solari organiche sono flessibili e sottili quanto un foglio di plastica trasparente. Grazie a questa peculiarità, sarà possibile applicare le celle organiche sui caricabatterie dei cellulari, sui tettucci delle auto o, ancora, per ricoprire i tetti, le facciate e le finestre delle abitazioni di nuova generazione. Saranno economici perché, confrontandoli con i prezzi degli attuali moduli fotovoltaici a base di silicio che costano circa tre euro per Wp, quelli che usano la nuova tecnologia organica, potranno costare meno di un euro per Wp. Per fare un altro esempio, ad oggi, un metro quadro di moduli solari costa circa 350 euro; grazie al fotovoltaico organico si potrà puntare a ottenere costi inferiori ai 100 euro. Si prevede che queste nuove tipologie di celle solari saranno pronte per la commercializzazione a partire dal 2015, con un investimento di 300 milioni di euro. Rudi Bressa