Il Festival Internazionale del Film di Roma a Impatto ZeroDulcis in fundo, per il secondo anno consecutivo ha contribuito a rendere il Festival Internazionale del Film di Roma a Impatto Zero® con il progetto LifeGate per ridurre e compensare le emissioni di CO2. Per quanto riguarda l'edizione 2009 dello stesso festival sono state preservati25.000 mq nella Riserva Naturale della Valle dell'Aniene e 207.014 mq di foreste in crescita in Costa Rica, mentre l'edizione di quest'anno ha contribuito alla creazione di 169.621mq di foreste in crescita in Madagascar.

Il giudizio di GreenpeaceUn giudizio positivo sulla sostenibilità ambientale dell'azienda é stato espresso anche dalla 16edizione dell'"Eco guida ai prodotti elettronici" di: si posiziona bene infatti sul criterio relativo alla gestione dei propri rifiuti, con tassi di riciclo molto elevati: 137% per TV (dato basato sulle vendite dal 2000 con una vita media per articolo di 10 anni); 12% per PC (dato basato sul ciclo di vita media di un PC pari a 7 anni); 9% per cellulari (dato basato sulla vita media di 2 anni). Deve comunque estendere il programma di ritiro dei prodotti a fine vita anche ai paesi in via di sviluppo. Tra gli obiettivi a lungo termine, l'incremento della percentuale di plastica riciclata fino al 25% entro il 2025. L'azienda sostiene il taglio obbligatorio delle emissioni di gas serra dai Paesi industrializzati e ha certificato le proprie emissioni negli impianti in Corea. I carica batterie di Samsung sono molto efficienti da un punto di vista energetico, tanto da eccedere l'ultimo standard