‘L’undicesima ora’ in anteprima in quattro città italiane

Affidandosi al parere di personalità del calibro di Mikhail Gorbachev, Stephen Hawking, R. James Woolsey, ex capo della CIA, oltre che di numerosi esperti impegnati nel campo dello sviluppo sostenibile, 'L'undicesima ora', prodotto e narrato da Leonardo DiCaprio, mostra le cause, profondamente radicate nel nostro stile di vita, dell'attuale situazione ambientale, proponendo le possibili soluzioni a un sistema creato dall'uomo e che, lentamente ma inesorabilmente, gli si sta rivoltando contro. Aldilà di ogni previsione allarmistica, il punto di non ritorno potrebbe essere dietro l'angolo... La scelta del titolo non è casuale: l'undicesima è la penultima ora a disposizione dell'umanità per affrontare e limitare gli effetti dei cambiamenti climatici. Cambiare le sorti del nostro pianeta è ancora possibile. A differenza del documentario prodotto da Al Gore, si parla di sviluppo, decrescita, integrazione con la natura, il tutto montato con uno stile diverso dal classico documentario: musiche ed immagini si susseguono come in un videoclip di forte impatto emotivo. A partire dalla seconda metà di maggio, un ciclo di conferenze di IBM sul ruolo della tecnologia per l'efficienza energetica organizzato a Milano, Verona, Roma e Bari si concluderà con la proiezione del film. In collaborazione con LifeGate anche questi incontri risulteranno a "Impatto Zero", così come molti altri eventi del 2008. Il trailer del film: Rudi Bressa