Se porti un flacone vuoto a L’Occitane…

L'Occitane en Provence e LifeGate vogliono sensibilizzare tutti sulla bellezza della sostenibilità ambientale e del riciclo attraverso azioni concrete. La prima edizione della campagna è stata un successo: i clienti che si sono recati nei punti vendita L'Occitane per dare il proprio contributo sono stati tantissimi e hanno consentito di tutelare 80.000 mq di foresta matura in Argentina, nella Riserva Naturale El Pantanoso. L'azienda cosmetica francese con forti radici provenzali e di respiro internazionale, che usa solo ingredienti naturali e biologici, ha deciso di fare il bis e di riproporre l'iniziativa anche quest'anno per continuare la sua opera a favore del Pianeta. Come nell'edizione 2011, i clienti potranno portare in qualunque boutique L'Occitane i flaconi vuoti dei prodotti cosmetici utilizzati - di qualunque marca - e ricevere per ogni imballaggio un buono sconto da 2 euro: di questi, 1 euro sarà cumulabile con altri sconti L'Occitane e utilizzabile subito nei punti vendita monomarca a fronte di almeno 10 euro di spesa; 1 euro verrà invece destinato al progetto di riqualificazione in collaborazione con LifeGate. La novità 2012 riguarda il luogo della tutela: con la campagna di quest'anno, infatti, L'Occitane finanzia l'attività di riqualificazione dell'Alzaia Naviglio Grande in direzione Gaggiano. L'obiettivo dell'operazione è duplice: rigenerare e valorizzare gli spazi verdi della città e realizzare una strada verde che colleghi Milano ai parchi regionali della Valle del Ticino e dell'Adda.