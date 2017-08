La casa del futuro? Va con 3 litri

Anche il settore edilizio si sta sempre più avvicinando ad una maggior consapevolezza ambientale e si sta adoperando perché le case del futuro siano attente alle esigenze dell'uomo e dell'ambiente. L'Italia può vantare una tra le aziende europee maggiormente vicine a queste tematiche, che ha progettato l'innovativa Casa3litri, un riferimento per l'intero settore edile europeo. È un progetto che soddisfa l'esigenza di una città a misura d'uomo, che tiene conto delle necessità di miglioramento della qualità della vita, con un occhio di riguardo verso la riduzione dell'inquinamento, il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile. La Casa3Litri BASF, realizzata ristrutturando un edificio risalente agli anni '50 nel quartiere Brunck di Ludwigshafen, in Germania, consuma solo 3 litri di combustibile per riscaldamento per mq all'anno. Ciò significa una riduzione dell'80% dei consumi energetici, delle emissioni di CO2 e delle spese di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo rispetto alla media di un edificio non risanato. Grazie ai numerosi vantaggi offerti dal sistema Casa3Litri e all'interesse sorto in diversi paesi europei, ora si vuole trasferire questa esperienza fuori dalla Germania iniziando dall'Italia, dove verrà sviluppato, in collaborazione con un team di partner, un progetto teso a costruire un prototipo di casa a basso consumo energetico: Casa3LitriRoma. Silvia Dugo