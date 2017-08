La catena di hotel ecosostenibile

Novotel, marchio del gruppo Accor Hospitality presente in 60 Paesi con circa 400 alberghi e resort, certifica un altro hotel con il marchio Green Globe, il primo in Italia. Si tratta del Novotel Milano Malpensa, a due passi dallo scalo lombardo. La certificazione, attiva a livello mondiale e rivolta al settore alberghiero e turistico, guida gli hotel in un percorso rigoroso e attento, per raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità sia all'interno della struttura che nel territorio in cui è ubicata. Ecco che ad esempio gli ospiti possono gustare principalmente prodotti locali seguendo la filosofia del "km zero"; il personale assunto vive principalmente nel territorio locale, creando lavoro e diminuendo di conseguenza gli spostamenti. L'acqua viene attentamente risparmiata: in tutte le stanze sono installati i riduttori di flusso, mentre la clientela viene invitata a non cambiare quotidianamente gli asciugamani. L'energia non viene sprecata, grazie all'installazione delle lampade a basso consumo o recuperando quella prodotta dall'impianto di ventilazione o ancora utilizzando caldaie a condesanzione. Anche il riciclo dei rifiuti è particolarmente virtuoso, tanto da inserire all'interno dell'hotel elementi d'arredo realizzati con carta riciclata, accogliendo gli ospiti nella hall o all'interno delle sale conferenze. "Il nostro obiettivo è trasformare azioni semplici che quotidianamente si svolgono nell' hotel in gesti significativi" - afferma Jerome Lassara, Direttore Operativo Novotel Italia - "Siamo orgogliosi dell'impegno dei nostri collaboratori e clienti che attraverso le loro azioni hanno reso questo importante traguardo una realtà". I numeri dimostrano che l'impegno dell'hotel a favore dell'ambiente ha permesso di ottenere nei primi 6 mesi di certificazione un risparmio energetico del 11.53%, di ridurre i consumi di acqua del 2% e di aumentare la raccolta e il riciclo dei rifiuti del 20%. Nel mondo sono già 78 gli hotel della catena Novotel certificati, mentre 104 hotel in 35 Paesi sono in fase di certificazione. L'obiettivo dichiarato è la certificazione di tutta la catena entro il 2011.