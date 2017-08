La chimica invisibile

L'accoglienza è quella tipica tedesca: ordinata, sobria, essenziale; l'occasione quella giusta per presentare alla stampa l'andamento economico della società. Direttamente dalla voce del vicepresidente del gruppo, Erwin Rahue, figura autorevole e carismatica, si deduce lo stato di salute dell'azienda, che cresce sia nel fatturato, sia negli investimenti. In un padiglione appositamente costruito, si articolano otto stand espositivi ospitanti il Market Place of Innovation, l'annuale ed itinerante esposizione, dei prodotti più innovativi e tecnologici, ultimi nati in casa Basf. È così possibile toccare con mano le future applicazioni della nanotecnologia, alle quali il gruppo chimico sta lavorando: un nuovo modo di concepire i materiali di futura generazione, che saranno in grado, grazie alla loro composizione molecolare, di aumentare capacità di assorbimento sia di energia che di sostanze finora inimagginabili. Importanti per Basf i settori delle verniciature e dei prodotti per l'edilizia, per i quali presenta prodotti di nuova concezione, che ridurranno visibilmente costi e tempi di applicazione: ad esempio, nel rivestimento di infissi e serramenti, basterà applicare una sottilissima pellicola che impermeabilizzerà il legno in circa un'ora, anziché in due giorni. Interessante, anche se da testare e da valutarne l'impatto ecologico, l'applicazione del poliuretano per incollare letteralmente piccoli sassi e ghiaia, da utilizzare poi nel ripascimentio degli argini e delle coste a rischio. Su tutti spicca certamente la ricerca sulle applicazioni dell'idrogeno per produrre energia. Basf ha concepito delle nuove membrane elettrolitiche, in grado di produrre energia elettrica, partendo da idrogeno e metanolo. Molti sono comunque gli investimenti della società nel campo degli agrofarmaci e della nutrizione (133 milioni di euro di fatturato solo in Italia) e nel settore, ben più ostico, delle biotecnologie. La chimica corre a passi da gigante verso il futuro, dimostrando ancora una volta che una grande corporation ha però grandi responsabilità verso l'ambiente. Per distruggerlo. O per preservarlo. Rudi Bressa