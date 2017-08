La felicit

Casa Naturale - febbraio 2012

La felicità nel cambiamento, etico nella forma e nel contenuto





Radio 24 - Essere e avere 28/01/2012

Marco Roveda ospite nel programma Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Focus sui trend dedicato al "prosumer" (produttore e consumatore insieme): un termine che sta ad indicare il ruolo da protagonista nella relazione con i prodotti, i brand, le aziende, che - grazie ai social network -lo coinvolgono sempre di più nei processi di creazione e comunicazione. Alcune citazioni del libro sono lette e impaginate dallo speaker.



Grazia.it, 3/1/2012

La felicità nel cambiamento, il green book contro la crisi

La felicità nel cambiamento, online l'ebook di Marco Roveda e Ervin Laszlo

"L'opera in formato digitale accoglie anche le riflessioni di premi Nobel, pensatori, testimoni della nostra era"

Greenplanet, 29/11/2011

Essere felici nel tempo della crisi

"...Espressione di un pensiero collettivo che raccoglie le riflessioni di premi Nobel, pensatori, testimoni della nostra era: Mikhail Gorbaciov, Robert Kennedy III, Ennio Morricone, Ermanno Olmi... Tutti insieme, per delineare un nuovo stile di vita"

Affari Italiani, 29/11/2011

La via per la felicità? Il cambiamento

"Nell'ebook gli autori si concentrano sull'instabilità del nostro tempo e sulle crisi che lo attraversano, e indicano come via per la felicità proprio il cambiamento di valori, di paradigmi, di riferimenti culturali. Di stili di vita"