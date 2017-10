La lampada per auto che fa risparmiare carburante

In un periodo in cui risparmio di carburante e alte prestazioni sono le parole d'ordine nei trasporti, Philips presenta LongLife EcoVision, una nuova lampada con una durata di quattro volte superiore rispetto ad una lampada standard e che garantisce la possibilità di guidare fino a 100.000 chilometri. Secondo la società olandese, la nuova lampada EcoVision, grazie alla sua durata, riduce anche la quantità di rifiuti fino al 75% durante tutto il ciclo di vita (per gli imballaggi, le lampade e il trasporto delle stesse), con una conseguente riduzione delle emissioni industriali di CO2 (per produzione e riciclo). Queste prestazioni sono rese possibili grazie ad un filamento che, più piccolo e più preciso, aumenta le prestazioni ottiche della lampadina, la quale genera più luce per ogni watt. Adottando questa soluzione è così possibile risparmiare fino a 14 litri di carburante per ogni coppia di lampadine utilizzate, riducendo le emissioni di CO2 dell'auto fino a 36 kg, considerandone l'intero arco di vita. Philips continua il proprio impegno a sostegno dell'innovazione amica dell'ambiente, per arrivare entro il 2015, nella vita di 500 milioni di persone con i propri prodotti, metà dei fatturato dovranno essere composti da prodotti green. È stato calcolato che, se al mondo tutti passassero ad EcoVision, sarebbe possibile risparmiare fino a 6 milioni di tonnellate di CO2, l'equivalente di quanto assorbirebbe un bosco grande il doppio della Foresta Nera.