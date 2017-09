La più grande centrale fotovoltaica del mondo è a Salerno

Si trova a Serre, nel Salernitano, la centrale elettrica a energia solare più grande del mondo, dopo la decisione americana di smantellare l'impianto di Carrisa da 6 MegaWatt. Infatti negli Stati Uniti, le ricerche più recenti sono orientate a "parcellizzare" questi grandi impianti ritenendo più funzionale e conveniente l'installazione del pannello sulla singola casa. La centrale di Serre ha anche un altro primato: fa raggiungere al nostro Paese la quota più alta di potenza fotovoltaica installata in ambito europeo, circa 14 MegaWatt. La centrale è costituita da dieci sottocampi da 330 kW e utilizza moduli in silicio cristallino forniti per il 70% dall'industria italiana e per il restante 30% da fabbricanti stranieri, al fine di consentire un confronto tra le diverse tecnologie di costruzione. La superficie dei moduli è di 26.500 mq. e l'intero campo fotovoltaico occupa, inclusi i servizi annessi, una superficie di nove ettari. Con i suoi 50 mila pannelli fotovoltaici e una superficie di 30 mila metri quadrati, è in grado di immettere in rete una potenza di 3,3 MegaWatt. Il costo della centrale, a completamento lavori, è previsto che ammonti a 42 miliardi. La centrale avrà una produzione di 5 milioni di kWh/anno, pari al fabbisogno di 2 mila utenze domestiche. Il costo di produzione del kWh è valutato intorno alle 700 lire.