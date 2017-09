Land Rover ricicla la plastica e realizza una tavola da surf

Chiudere il cerchio, anche nei processi produttivi. Riduzione dei rifiuti, riduzione dell'impiego di materie prime, riciclo dei materiali. In una definizione “economia circolare”. È forse questa l'idea alla base del progetto “Waste to Wave”, lanciato da Land Rover: una tavola da surf in plastica riciclata.

La tavola da surf con la plastica dei modelli delle auto

L'economia circolare nell'industria automobilistica