Le 50 persone che possono cambiare il pianeta

19 le nazioni rappresentate. Uno su cinque è statunitense, uno su tre da un paese in via di sviluppo. E c'è un italiano. Qualche nome. Paul Watson è l'uomo che le baleniere giapponesi, i cacciatori di foche canadesi e i pescatori di frodo di mezzo mondo temono di più: cofondatore di Greenpeace, ha fondato Sea Sheperd ? una società di "pattuglie del mare". Angela Merkel, cancelliere tedesca: "la velocità con cui la Germania sotto la Merkel sta perseguendo gli obiettivi contro il cambiamento climatico è imbarazzante per gli altri paesi". Il finanziere Bob Hertzberg, 53 anni, capostipite di una nuova generazione di investitori (la sua Renewable Capital finanzia produttori d'auto elettriche, aziende d'energia solare e wind farm). Amory Lovins, fisico americano, teorico col suo Rocky Mountain Institute dell'efficienza energetica e della riduzione dell'impatto ambientale. I ministri dell'ambiente brasiliano, Marina Silva per la sua fermezza contro la deforestazione, e quello australiano, l'ex rocker Peter Garrett (come primo atto del nuovo governo, pochi giorni fa l'Australia ha aderito al protocollo di Kyoto). La premio Nobel Wangari Maathai, che ha fondato il movimento della Green Belt facendo piantare un milione di alberi in Africa dalle donne, unendo la loro emancipazione all'ecologia. Ci sono gli americani Al Gore e anche Leonardo Di Caprio - uno, portavoce simbolo delle preoccupazioni per il clima, fresco di vincita prima dell'Oscar poi del Nobel, l'altro ha fatto nascere una fondazione ambientalista, è andato agli Oscar con la Prius e ha prodotto un sorprendente documentario (Eleventh Hour) sullo scioglimento dei poli. C'è il regista cinese Jia Zhangke, autore di un documentario sulla devastante diga delle Tre Gole, e - sempre cinesi - un ingegnere autore di uno studio sul Fiume Giallo e uno scrittore nel cui sito Internet si trovano nomi e cognomi delle società che inquinano di più. Il sindaco di Londra Ken Livingstone, che vuole tagliare del 60% le emissioni di CO2 della città ma anche un giovane attivista inglese, 22enne, arrestato più volte per le manifestazioni. L'architetto Ken Yeang, il maggiore ideatore di "grattacieli verdi", cioè energeticamente autosufficienti, al mondo. C'è anche il nome un po' sorprendente di Bjørn Lomborg, statistico, l'ambientalista scettico del 2004, visto come un salutare contrappeso all'entusiasmo (a volte fanatico) degli ambientalisti. L'italiano in lista è Carlo Petrini - il fondatore del movimento internazionale Slow Food, segnalato da Vandana Shiva. Non si tratta, conclude The Guardian, solo di difendere le piccole produzioni tipiche, la sardina o il parmigiano: "il movimento Slow Food oggi è presente in 100 Paesi e sta combattendo la cultura del fast food e delle multinazionali del settore agroalimentare, responsabili di gravi danni per l'ambiente".