Le aziende? Sono sempre pi

Questo è il quadro che emerge leggendo i risultati dell'ultimo studio pubblicato da Accenture e commissionato dalla UN Global Compact. Per il 93% degli intervistati, amministratori delegati di 750 aziende sparse in più di cento Paesi, la sostenibilità sarà un elemento critico per il futuro successo delle loro aziende.



Il rapporto "A New Era of Sustainability", la più vasta ricerca tra i CEO mai condotta fino ad oggi sul tema della sostenibilità, ha mostrato che la crisi economica globale non soltanto non sembra avere inciso sull'impegno delle aziende nei confronti della sostenibilità, ma ha anzi avuto un effetto di stimolo.



Insomma, la sostenibilità viene vista come la leva per continuare a fare business, come un valore aggiunto, anche in chiave etica; il 91% dei CEO si è detto infatti disposto ad adottare nuove tecnologie nei prossimi cinque anni, come lo sviluppo di energie rinnovabili e la creazione di una maggiore efficienza energetica. Il 72% ritiene che sarà l'educazione l'elemento di sviluppo importante per il successo delle rispettive aziende, seguito dal cambiamento climatico, con il 66%.



"Se la sostenibilità si integrasse totalmente nelle aziende globali entro il prossimo decennio - ha dichiarato Peter Lacy, coordinatore dell'indagine e Managing Director, Sustainability Services di Accenture per Europa, Africa e America Latina - i cambiamenti richiesti in termini di regole, tecnologie, investimenti e nei confronti dei consumatori sarebbero immensi, creando vincitori e vinti in tutti i settori economici. Tuttavia è positivo registrare un certo progresso e assistere a un chiaro impulso verso un'economia e un contesto di business maggiormente sostenibili".



Gli amministratori delegati hanno comunque segnalato anche gli ostacoli da superare per raggiungere tale obiettivo: ad esempio per il 39% dei CEO i mercati finanziari danno ancora troppa poca importanza al tema, rallentandone di fatto gli investimenti. Georg Kell, Executive Director di UN Global Compact, ha infatti dichiarato che: "Raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale e sociale richiede tempo, lavoro e un sincero impegno da parte della leadership".