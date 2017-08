Rappresentazioni 3-D del corpo umano: la cartella clinica piena di documenti diagnostici avrà la forma di un avatar parlante e in movimento, una rappresentazione tridimensionale del corpo umano.Il medico potrà cliccare su una specifica parte del corpo, ad esempio il cuore, e all'istante potrà vedere la storia medica del paziente, compreso annotazioni, risultati di laboratorio e immagini di risonanze magnetiche. In effetti, i medici avranno davvero dei superpoteri: tecnologie che consentiranno loro una visione come a raggi x per leggere le immagini mediche, un udito super sensibile per ascoltare i più lievi segnali sonori del battito cardiaco e modi di organizzare le informazioni simili a quelli usati per curare un paziente, utilizzando il corpo umano come metafora per uno schedario personale.

Il cibo avrà un passaporto digitale: in futuro, quando mangeremo una mela, saremo in grado di sapere che è stata coltivata su un albero di mele della Val di Non, che non è mai stata trattata con pesticidi, che è stata colta il 6 luglio, trasportata su un camion dotato di aria condizionata fino al mercato locale e che contiene 65 calorie.Gli alimenti avranno un passaporto digitale (utilizzando codici a barre di seconda generazione, etichette senza fili), si potrà accedere ad informazioni dettagliate sugli alimenti, dalle loro origini e condizioni di trasporto fino alla loro destinazione finale.

Gestisci la tua quantità di anidride carbonica: in futuro, si potrebbe ricevere questa chiamata sul telefono cellulare: "Sono il tuo condizionatore, mi hai lasciato acceso e non c'è nessuno in casa. Sto sprecando energia. Vorresti spegnermi?"Negli Stati Uniti IBM sta lavorando con il CenterPoint Energy di Houston per installare due milioni di contatori elettrici collegati in Internet, che consentiranno ai consumatori di controllare le proprie apparecchiature tramite il web o il telefono cellulare quando sono fuori casa, risparmiando tempo, denaro ed energia.

Auto che guidano da sole: sistemi intelligenti di regolazione del traffico modificheranno le luci e i segnali in tempo reale, controllando la velocità e dirigendo il flusso delle auto verso strade meno intasate. Sensori, GPS e sistemi satellitari forniranno ai guidatori informazioni per aiutarli a scegliere le strade migliori durante le ore di punta.Se si viaggia in treno o autobus, il cellulare fornirà informazioni, aggiornate al minuto, sull'orario di arrivo e la disponibilità dei posti, i tempi previsti di viaggio e le strade alternative.