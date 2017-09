Le potenzialit

La società "Sea Wind Europe" ha elaborato, su commissione di Greenpeace international, uno studio per capire se è possibile produrre entro il 2020 il 30% del fabbisogno europeo di energia elettrica con la forza del vento. Il 30% corrisponde a 720 TWh all'anno (Tera Watt ora) o 720 milioni di MWh (Mega Watt ora). La conclusione di "Sea Wind Europe" è sì, è possibile arrivare ad avere 720 TWh di energia eolica all'anno.

La produzione di una potenza simile richiede l'installazione di 50mila turbine, del tipo più potente, sulle coste, dove la forza del vento è più intensa che in altre zone. Verrebbero toccate dalle pale il 3% delle coste europee.

Nel 2002 in Italia è stato prodotto 1,47 TWh di elettricità con la forza del vento, in Germania 19,40 TWh. Germania, Spagna, Danimarca, Gran Bretagna, Italia e Olanda hanno prodotto nel 2002 complessivamente poco più di 37 TWh.

Oltre i benefici ambientali per via della fonte pulita e sicura, si aiuterebbe anche l'economia e il mercato di lavoro in Europa, in quanto si creerebbero 3 milioni di posti di lavoro ed un fatturato annuo di centinaia di milioni di euro.

Mentre la Germania, attualmente il più grande produttore di energia eolica, non ha problemi con l'impatto visivo delle turbine sulle coste marine, in Italia incontrano molta resistenza.

Installare le turbine in Costa Smeralda o sulle colline toscane significherebbe di sicuro un intervento incisivo nel paesaggio. Ma perchè non prendere in considerazione tutti quei tratti delle coste italiane, che sono già deturpate da costruzioni abusive e ora condonate? Inoltre, se le turbine per l'opinione collettiva diventano un simbolo di progresso e di tecnologia pulita, la loro percezione visiva può anche cambiare. Un paragone con l'automobile, grande problema ambientale e sociale da un lato, grande creatrice di libertà individuale da un altro: viene pubblicizzata mentre corre in mezzo a paesaggi integri e naturali. Non è una forzatura maggiore?

Rita Imwinkelried