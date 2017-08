Le tecnologie verdi che cambieranno la nostra quotidianità

Quali saranno gli oggetti che modificheranno il nostro stile di vita nell'immediato futuro? Un ruolo importante in questo senso verrà giocato da un oggetto già onnipresente nelle nostre vite, ovvero il telefonino, che già oggi consente di svolgere numerose azioni oltre a quella di effettuare chiamate.

Il nostro amato cellulare in futuro permetterà anche di monitorare la salute dell'ambiente: nei prossimi cinque anni, i sensori presenti negli smartphone, nelle automobili, negli oggetti personali, sommati agli indicatori di "status" dei social network, potranno essere utilizzati per raccogliere dati in tempo reale dello stato dell'ambiente.

Il cittadino comune diventerà quindi un "agente di ricerca", che insieme a milioni di altri produrrà enormi volumi di dati utili per analizzare lo stato dell'ambiente. Secondo IBM, i computer saranno in grado, ad esempio, di individuare movimenti sismici, per rendere più semplici gli interventi mirati a salvare vite umane. La stessa azienda americana dispone di tecnologie capaci di analizzare eventi naturali e fenomeni geologici e tsunami: nel futuro prossimo si potranno quindi misurare e analizzare perfettamente le zone interessate dagli eventi per fornire aiuto in maniera ottimale.



I nostri computer, si sa, consumano molta energia: tra cinque anni invece il loro ruolo muterà radicalmente, in quanto diventeranno erogatori di energia anziché consumatori: le innovazioni consentiranno infatti ai computer e ai data center di provvedere alla gestione termica delle zone urbane, riscaldando e raffreddando gli edifici a seconda delle necessità e contribuendo al raggiungimento del fabbisogno energetico nei picchi di temperatura.

Secondo quanto emerso da 'Next five in five' oggi oltre il 50% dell'energia consumata da un data center viene impiegata per il raffreddamento e gran parte si disperde a contatto con l'atmosfera. le tecniche di raffreddamento ad acqua attualmente in sviluppo consentiranno di riutilizzare le risorse per regolare le temperature degli edifici.