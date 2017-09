Leaf, la prima ecocomunità italiana

È la Leaf Community, la prima comunità ecosostenibile italiana (sorge vicino ad Ancona), dove si lavora in edifici efficienti, si vive in appartamenti in grado di abbattere le emissioni e si produce energia rinnovabile in loco (microgenerazione), sfruttando sole, aria e terra. Realizzata dal Gruppo Loccioni e presentata al pubblico alla Fiera Ecomondo di Rimini, la Leaf Community è simbolo e strumento di un'azienda che, fin dal 1968, opera nello sviluppo di sistemi automatici di controllo e di misura.

Il Leaf Robot a Ecomondo 2011.