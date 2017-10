Lenovo: pc ecologici, silenziosi e compatti

Il ThinkCentre Ultra Small A61e è il PC Lenovo più compatto e conveniente e il primo prodotto Lenovo dotato sia di conformità alle specifiche Energy Star 4.0 sia della certificazione EPEAT Gold. Basato su processori single-core AMD Sempron e dual-core AMD Athlon 64X2 da 45 W, il ThinkCentre A61e garantisce una riduzione significativa dei costi di energia elettrica. Non è tutto. Il PC è costituito fino al 90% da materiali riutilizzabili e riciclabili e viene fornito con un imballaggio riciclabile al 90%. In aggiunta al design a ingombro ridotto e alle basse emissioni acustiche, il formato Ultra Small del ThinkCentre A61e garantisce una riduzione del costo totale di proprietà (TCO), a cui contribuiscono il costo contenuto, le tecnologie ThinkVantage e l'elevata efficienza energetica. Le nuove tecnologie Lenovo includono strumenti di gestione dei consumi e la funzione BatteryStretch sui portatili ThinkPad3, che consentono di regolare la gestione dei consumi in modo da ottenere prestazioni superiori e una maggiore durata della batteria. I nuovi sistemi sono caratterizzati da un'efficienza energetica fino al 70% superiore rispetto ai PC di vecchia generazione. Ad esempio, una rete aziendale di piccole dimensioni composta da due PC, può consumare ogni anno da 130 kWh a 1300 kWh. Scegliendo di sostituire i vecchi PC con nuovi prodotti conformi alle specifiche Energy Star 4.0, è possibile ridurre l'impatto ambientale e realizzare risparmi importanti. Scegliendo di acquistare PC ad alta efficienza energetica, consumatori e organizzazioni possono contribuire a ridurre le emissioni di anidride caronica e combattere i cambiamenti climatici usufruendo al tempo stesso di un considerevole risparmio economico. Rudi Bressa

Fonte: Lenovo Italia