Life: 44 milioni dalla Ue nel 2014 per affrontare i cambiamenti climatici

Via libera da Bruxelles al primo bando interamente dedicato agli ecoprogetti che puntano a contrastare la lotta ai cambiamenti climatici. L'obiettivo della nuova linea di finanziamento 'Azione per il clima' del programma Life è quello di sviluppare e attuare soluzioni innovative, con uno stanziamento complessivo di 44 milioni di euro per il 2014 e di un totale di 864 milioni di euro nell'arco dei prossimi sette anni. "Il nuovo programma Life per l'azione per il clima mette a disposizione più fondi rispetto al passato per progetti innovativi sul clima in tutta Europa - ha annunciato Connie Hedegaard, Commissario Ue al clima - Questi fondi contribuiranno a sviluppare tecnologie di punta a basse emissioni di CO2 e a migliorare le soluzioni climatiche già disponibili. Le stesse risorse inoltre contribuiranno a realizzare gli obiettivi strategici e legislativi dell'Ue in materia di clima". Il nuovo bando Ue riguarda progetti pilota di dimostrazione e di diffusione in Europa delle 'migliori pratiche' di mitigazione e adattamento al caos climatico. Non a caso ad avere una marcia in più per aggiudicarsi il cofinanziamento europeo saranno proprio i progetti che potranno contare su altri partner europei. Il termine per la presentazione delle domande per questo bando è il prossimo 16 ottobre. Il prossimo bando Life, in arrivo in autunno, si concentrerà invece sugli aiuti per le organizzazioni senza scopo di lucro attive a livello europeo in materia di clima e ambiente.