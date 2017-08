Lufthansa dà l’ok ai biocarburanti

È durata sei mesi la sperimentazione di biocarburante per alimentare i voli di linea di Lufthansa e conclusasi con un successo che fa ben sperare nel futuro prossimo. La compagnia tedesca ha utilizzato, da luglio a dicembre 2011, un mix di biokerosene pari a 1.556 tonnellate sulla tratta Amburgo e Francoforte su ben 1.187 voli. I risultati, decisamente confortanti secondo la compagnia, hanno visto una riduzione delle emissioni di CO2 di 1471 tonnellate. Uno dei motori dell'Airbus 321 è stato alimentato da una miscela per metà di benzina normale e per l'altra metà di kerosene biosintetico: "Il nostro progetto burnFAIR - ha confermato Gioacchino Buse, Vice President Aviation Biofuel Lufthansa - si è sviluppato senza intoppi e con nostra piena soddisfazione. Come previsto, i biocarburanti hanno dimostrato il loro valore nelle quotidiane operazioni di volo". Il biokerosene proveniente da olio vegetale è un'ottima soluzione per diminuire fino al 50% di emissioni di CO2. Questo accade perchè la CO2 emessa è già stata compensata nel ciclo di vita della pianta o dell'alga dalla quale è stato estratta la sostanza combustibile. "Come prossimo passo - ha sottolineato Joachim Buse, responsabile del progetto - ci concentreremo sulla disponibilità, sostenibilità e certificazione delle materie prime. Ma prima dobbiamo attingere da questo mercato. Tuttavia, Lufthansa continuerà la sperimentazione solo se sarà in grado di garantire il volume sostenibile e le materie prime certificate necessarie a mantenere le normali operazioni di volo". Grazie all'esito positivo, domani Lufthansa inaugurerà il primo volo di linea verso gli Stati Uniti: un Boeing 747-400, alimentato con circa 40 tonnellate di miscela di carburante biosintetico, volerà da Francoforte a Washington. Rispetto a un volo tradizionale, si prevede di ridurre le emissioni di 38 tonnellate, come sei voli di linea tra Francoforte e Berlino.