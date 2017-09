Malpensa e Linate: gli aeroporti più green d’europa

Lo affermano i dati presentati in questi giorni durante l'incontro europeo dell'ACI Europe (Associazione Internazionale degli Aeroporti Europei) e che ha visto la partecipazione di 50 tra i principali aeroporti europei. Gli scali milanesi si confermano tra i primi in Europa per la riduzione delle emissioni di CO2, secondi solo agli aeroporti svedesi e norvegesi. La classifica è stata stilata dall'Airport Carbon Accreditation, l'unica certificazione riconosciuta sulla gestione delle emissioni degli aeroporti, che valuta e gestisce gli sforzi dei singoli scali per ridurre e compensare la CO2: Malpensa e Linate si trovano terzi nell'elenco, con l'obiettivo raggiunto di "Carbon Neutrality". "L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Giovanni Falsina Responsabile Ambiente di SEA - e la necessità di essere più razionali sui costi, ci ha portato indubbiamente ad essere più attenti. Soltanto l'anno scorso, a Linate abbiamo calato le emissioni di CO2 del 12%, a Malpensa più del 30%".

Luci spente, quando non servono