Marco Roveda: ”Clini, grande nome per l’ambiente”

L'Agenzia DIRE rilancia così la posizione di Marco Roveda sulla nascita del nuovo Governo presieduto da Mario Monti. LifeGate: Clini grande nome per l'ambiente in Italia. Momento crisi sia occasione per ridefinire politiche ambientali. (DIRE) Roma, 16 nov. - "Corrado Clini e' un grande nome per l'ambiente in Italia, in forza del suo altissimo ruolo ha ricoperto nell'arco bipartisan degli ultimi dicasteri". Cosi' Marco Roveda, fondatore e presidente di LifeGate, commenta la nomina di Corrado Clini a ministro dell'Ambiente. Clini "dal 1990 rappresenta l'Italia in seno agli accordi internazionali sull'ambiente, dal 1998 si occupa del Protocollo di Kyoto, dal 2000 di energie rinnovabili- dice Roveda- l'augurio e' che questo momento di crisi possa essere un'occasione per ridefinire le politiche ambientali del paese e porsi nuovi obiettivi: riequilibrare l'ecosistema, ridare fiducia nel futuro passando a un'economia people-planet-profit". Questo vorrebbe dire "rifare il Paese da capo- conclude Roveda- come in un 'dopoguerra' in cui si ricostruisce tutto. Ma e' noto che nei 'dopoguerra' ci sono grandi opportunita'".