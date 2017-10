Milano: loft per uffici da una vecchia area industriale

Un'antica vetreria sorgeva nel 1888 come bottega artigiana per la lavorazione del vetro. Oggi, dopo oltre un secolo, torna ad essere luogo di lavoro e creatività, presentandosi come un'elegante contaminazione di architettura moderna e archeologia industriale. Le novità progettuali della Vetreria sono notevoli, a partire dall'ispirazione, da una visione che ha consentito di scorgere nei lineamenti di vecchi complessi industriali gli spazi e le dimensioni di nuovi ambienti.

Alberto Villa, Amministratore Delegato di Vitofin, l'azienda che si sta occupando dei lavori per trasformare questa vecchia area industriale in loft per uffici, ci ha raccontato le caratteristiche del progetto.

Tanto calore va conservato con cura. E per l'isolamento?

Cosa comporta, questo, in termini di risparmio?