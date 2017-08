MobilityTech. Il futuro dei trasporti

Giunto alla quinta edizione, MobilityTech è un evento a Impatto Zero®, che quest'anno si svolge con l'adesione del Presidente della Repubblica, un prestigioso riconoscimento a conferma del valore scientifico della manifestazione. Ambiente, tecnologia e trasporto sono le tre parole chiave del Forum, che è promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Comune di Milano, dalla Commissione Europea Rappresentanza a Milano, da ATM e Expo 2015. Appuntamento in piazza dei Mercanti, dove un'esposizione di veicoli a basso o nullo impatto ambientale darà il benvenuto ai protagonisti del mondo politico, industriale e finanziario, che si confronteranno a Palazzo Giureconsulti sul tema "Cambia il tuo modo di muoverti: le green technologies". Hanno confermato la loro partecipazione il Sindaco di Milano Letizia Moratti, il Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani, il Presidente di ATM Elio Catania, l'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti e il Presidente di Renault Italia Jacques Bousquet. L'arrivo dei relatori è previsto a bordo di veicoli a basse o nulle emissioni. Segue un ricco calendario di convegni, tra cui: la 7a edizione di "Città Elettriche", con quattro momenti congressuali sulle due giornate; "Mobvision. Visioni multimediali sul'universo della mobilità sostenibile"; il Terzo convegno Nazionale del Club delle città per il Bike Sharing; "Parcheggi? Si, grazie. Tecnologie e strumenti innovativi per l'integrazione della sosta e mobilità cittadine"; la 2a edizione di "Sicurezza stradale: cultura e tecnologia per un futuro senza incidenti"; Nuove frontiere della tecnologia per la mobilità"; e il Premio città amiche della bicicletta.