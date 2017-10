Cos’è Level(s), la prima piattaforma Ue per gli edifici sostenibili

L’architettura sostenibile prevede la progettazione e realizzazione di edifici riducendo al minimo l’impatto delle costruzioni sulla salute dell’uomo e sull’ambiente attraverso un limitato consumo di risorse non rinnovabili. Sebbene l’assoluta necessità di tale tipo di edilizia sia ormai evidente, stenta ancora ad affermarsi con forza. Un valido strumento per provare ad invertire questa tendenza potrebbe essere Level(s), un nuovo quadro di riferimento open source per gli edifici sostenibili lanciato dall’Unione europea in collaborazione con Skanska, Saint-Gobain, Sustainable building alliance e Green building councils.

L’obiettivo di Level(s)

I requisiti fondamentali

Nasce un linguaggio condiviso

Economia circolare nell’edilizia