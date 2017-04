Nasce Salsa, la piattaforma per la sostenibilità del settore agricolo nel Sudest asiatico

Nel Sudest asiatico la vocazione agricola è forte e radicata da tempo immemore, se da un lato questa tradizione rappresenta un vantaggio, dall’altro costituisce un limite, traducendosi in tecniche arcaiche e in pratiche ormai desuete. Per cercare di aumentare la sostenibilità nel settore agroalimentare in Indonesia, la società dell'agroalimentare Pt Smart Tbk e l’Istituto francese per la ricerca sull’agricoltura (Cirad), hanno lanciato una nuova piattaforma che mira a migliorare gli standard di sostenibilità nella produzione di alcuni prodotti, tra cui l'olio di palma.

L’alleanza tra Francia e Indonesia

Cos’è Salsa

A cosa serve

La sostenibilità dei prodotti tropicali

Agricoltura contro la deforestazione