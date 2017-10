Nasce il navigatore amico dell’ambiente

In che modo? Il costo per la benzina spesa in un viaggio comparirà direttamente sul display del navigatore prima di partire: chi è alla guida saprà, quindi, quanto costa un itinerario e potrà decidere se usare l'automobile o, magari, ricorrere al trasporto pubblico. Inoltre il navigatore, grazie alla funzione Driving Challenge, assisterà l'automobilista durante la guida, valutandone lo stile di guida adottato: una fogliolina verde sul display starà ad indicare la qualità della nostra guida; più il valore si avvicinerà a 100, meno si starà consumando e di conseguenza la quantità di CO2 emessa in atmosfera sarà minore. Il report sul carburante terrà traccia dell'utilizzo della benzina nel corso del tempo, mentre quello sul chilometraggio segnerà i chilometri e il consumo di carburante di ogni viaggio e potrà anche essere scaricato come file per avere un report delle spese fatte. Si potrà personalizzare il proprio navigatore in base all'auto, cliccando su "profilo veicolo" nel menu strumenti di ecoRoute. Da lì, inserendo i consumi dell'auto e il prezzo corrente della benzina, verremo aiutati a calcolare meglio il nostro risparmio energetico. Inoltre dal nuovo sito allestito (http://www.garmin.it/minisiti/ecoroute/) sarà possibile scaricare sul proprio navigatore tutta una serie di informazioni per organizzare viaggi e programmare il tempo libero all'insegna del rispetto dell'ambiente e dell'ecosostenibilità: ad esempio la sezione "Natura e Territorio", che racchiude tutte le aree in cui Legambiente ha avviato attività di conservazione, di valorizzazione delle risorse naturali, di sensibilizzazione, di educazione e di riscoperta delle culture locali. Inoltre offre un nuovo servizio per chi ha scelto un combustibile alternativo: nel sito è a disposizione un database con tutti i distributori di metano d'Italia; conta 723 distributori, includendo anche quelli di prossima apertura: nelle schede di ciascun distributore sono disponibili l'indirizzo e le indicazioni per raggiungerlo, numero di telefono, orari di apertura e giorni di chiusura. Ecco a portata di click l'innovazione che aiuta gli automobilisti a muoversi in maniera più responsabile. Rudi Bressa