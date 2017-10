Regali aziendali: le proposte LifeGate per Natale 2013

Il biglietto di Natale LifeGate Oltre a veicolare un messaggio d'auguri, il biglietto rappresenta un regalo concreto, per le persone e l'ambiente. Per ogni biglietto acquistato infatti si tutelano 50 mq di foresta nell'Amazzonia brasiliana (progetto Foreste in piedi - Brasile) per 5 anni. Il biglietto è disponibile in formato cartaceo e virtuale. L'azienda che desidera acquistare i biglietti di Natale può scegliere tra: - la versione standard che include 1 biglietto con la frase "Grazie a questi biglietti di Natale, l'azienda ha contribuito a tutelare [50 mq per ogni biglietto] di foresta in Brasile" + 1 attestato del progetto Foreste in piedi - Brasile con il logo e il nome dell'azienda. - la versione nominale che invece prevede una comunicazione più personalizzata rivolta ai destinatari del biglietto. Tale versione include 1 biglietto di auguri con la frase "L'azienda le dedica 50 mq di foresta in Brasile" + gli attestati del progetto Foreste in Piedi- Brasile con logo e nome dell'azienda e nominativo del destinatario del biglietto. Sono previste, su richiesta, versioni personalizzate con grafica e/o contenuti ad hoc. impattozero@lifegate.it Una pianta sul Naviglio Grande Adottate una pianta sul Naviglio Grande di Milano da dedicare ai dirigenti, clienti o fornitori della vostra azienda.Sulla pianta verrà apposto un cartellino personalizzato con il nome della vostra azienda e il nome della persona o dell'azienda a cui avete dedicato la pianta e dell'azienda. Con l'adozione di una pianta si avrà a disposizione il seguente kit di comunicazione: l'attestato personalizzato di adesione al progetto, i testi e le immagini per caratterizzare un'area del vostro sito e la citazione dell'azienda con link al vostro sito nella sezione dedicata al progetto. impattozero@lifegate.it Impatto Zero® Per Natale, rendete la vostra attività a Impatto Zero® per il 2014 e riceverete in omaggio Zero Impact® Web: la resa a Impatto Zero® delle prime 25.000 pageview mensili del vostro sito internet. Aderendo al progetto avrete a disposizione il seguente kit di comunicazione: il Marchio Impatto Zero®, l'attestato di adesione al progetto, un articolo dedicato alla vostra adesione nell'area di Impatto Zero® su www.lifegate.it, i testi e le immagini per caratterizzare un'area del vostro sito e gli eco-consigli volti alla riduzione dell'impatto ambientale. impattozero@lifegate.it Zero Impact® Web Un regalo ai vostri migliori clienti e fornitori: la resa a Impatto Zero® del loro sito Internet. Aderendo al progetto si avrà a disposizione il seguente kit di comunicazione: il logo Zero Impact® Web da mettere sul vostro sito, il certificato che attesta la compensazione, uno spazio di visibilità sul sito di Zero Impact® Web, la mappa che indica il luogo di creazione/tutela della foresta in crescita e i consigli per la riduzione dell'impatto del vostro sito. impattozero@lifegate.it