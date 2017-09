Negli Usa i green job raddoppiano: grazie a sole, vento e veicoli elettrici

Dagli Stati Uniti, ottime notizie per la green economy: stando al "Clean Energy Works For Us: Second Quarter 2014 Report", pubblicato da E2 - Environmental Entrepreneurs, nel secondo trimestre (Q2) del 2014, il mercato del lavoro americano ha visto raddoppiare i green job con 12.500 nuovi assunti.

I green job in base all'area geografica e al settore

I green job hanno bisogno del sostegno delle amministrazioni politiche