IBM Server Optimization & Integration Services - VMware server virtualization: un set completo di servizi per aumentare la flessibilità dell'infrastruttura server, raggiungere livelli di utilizzo dei sistemi fino al 60 per cento, e ridurre significativamente il numero dei server fisici da gestire. Questo servizio può contribuire a ridurre la spesa energetica anche del 30 per cento e il TCO del 50 per cento.