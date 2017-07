On the road, ma senza inquinare

Il boom dell'auto elettrica parte dalla California, dove il cambiamento è già avviato. La metropoli californiana, San Francisco, è infatti all'avanguardia in molti campi, e sul rispetto per l'ambiente è in prima linea: già da tempo l'autorità comunale intende modificare le norme base per poter costruire gli edifici nuovi, obbligando ad aggiungere prese e colonnine per la ricarica delle auto. Le ibride sono già in circolazione e sono molte le iniziative che incentivano l'utilizzo di auto a emissioni zero, come i posteggi gratuiti.

Per questo motivo ABB, gruppo leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, ha deciso di investire nella società ECOtality (società di tecnologie per il trasporto e lo stoccaggio di energia pulita con sede a San Francisco) per entrare nel mercato delle tecnologie di ricarica delle auto elettriche (EV) nel Nord America.

ECOtality utilizzerà l'investimento per incrementare la propria espansione e soddisfare i requisiti finanziari iniziali per l' EV Project, un programma per lo sviluppo di infrastrutture per veicoli elettrici in 16 grandi città degli Stati Uniti finanziato con una sovvenzione di 115 milioni di dollari dal Department of Energy (DOE) degli Stati Uniti.

Il progetto prevede l'installazione di oltre 15.000 punti di ricarica e le due società lavoreranno insieme per sviluppare tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici all'interno delle stazioni "Blink EV" di ECOtality.