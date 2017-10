Paolo Rocco Viscontini: “Tenete d’occhio il fotovoltaico”

Lei su questi temi è il "consulente" di Beppe Grillo... Be', ci conosciamo da diversi anni; è nato un rapporto d'amicizia e fiducia reciproca dal fatto che io tempo fa avevo eseguito i lavori per il suo impianto fotovoltaico. Era stato il primo impianto in Italia collegato alla rete elettrica locale, e all'epoca non era stato tanto facile riuscire a farlo! Da lì è partito tutto. Beppe ha dato una grande mano al solare in Italia, da lì in poi ogni occasione è stata buona per parlarne, e sappiamo quanto lui sia efficace. Ma riusciremo ad affrancarci dalla schiavitù del petrolio? Bisogna essere realisti. Tra 15 - 20 anni il sole sarà davvero una fonte in più, nel paniere delle fonti energetiche a disposizione delle nazioni. Questa fonte sarà il fotovoltaico. Bisogna iniziare, e stiamo iniziando. Bisogna dargli fiducia. Vediamo dove, magari in luoghi impensati, si stanno sviluppando installazioni fotovoltaiche. Per esempio, dove si trova Angal? Angal si trova a nord dell'Uganda. C'è un ospedale, fondato da un dottore italiano che da 40 anni va in questa zona sperduta e ha trasformato un piccolo dispensario in un ospedale che conta ormai cento dipendenti, tutti ugandesi, e duecento posti letto. A quest'ospedale stiamo dando un pozzo d'acqua alimentato da un impianto fotovoltaico. Con un costo tutto sommato non elevato, si risolve un problema, si sostituiscono vecchi generatori che si rompevano, con problemi col combustibile. Sono titubante nel parlare di queste cose. La beneficenza... è bene farla con discrezione. Ma me l'hai chiesto: e in Enerpoint, società partecipata da circa 25 persone, tutti hanno condiviso l'idea di dedicare una parte degli utili per progetti per paesi in via di sviluppo. In Italia, abbiamo il 'conto energia'... E' un nuovo sistema di incentivazione, che sostituisce i contributi a fondo perduto con una tariffa premiante, di circa 45 cent di euro ogni kilowattora prodotto col proprio impianto, e in più quest'energia può anche essere utilizzata dall'utenza, dalla casa o dalla fabbrica, per realizzare un risparmio: perché ogni kilowattora utilizzato è un kilowattora che non viene preso dalla rete, che non si paga. Riassumendo, mettendo pannelli fotovoltaici, per vent'anni prendiamo soldi dall'energia che produciamo noi stessi. Questi soldi vengono scalati dalla bolletta, se ne produciamo tantissima ci vengono proprio dati, e comunque dopo vent'anni ci rimangono i pannelli sul tetto che continuano a produrre elettricità. In realtà per gli impianti fino a 20 kW la produzione del fotovoltaico deve al massimo allinearsi al consumo annuale dell'utenza, i kW in più non verrebbero pagati: perciò bisogna dimensionare l'impianto in modo che non sia troppo grande, che al massimo azzeri il bilancio energetico dell'utenza. E' un incentivo a cui possono accedere tutti, privati e aziende. E ha avuto successo: a quattro mesi dall'avvio del programma si prevede che verranno installati grazie al 'conto energia' pannelli per 250 MW di energia, quando in un anno, in Italia, si installavano 6 o 7 MW... Può farlo chi ha una casa o un tetto di proprietà, esposto a sud o senza ombre... Ma anche chi è in affitto può farlo, basta che il proprietario sia d'accordo. Per una famiglia media, quanto costa, e in quanti anni si rientra? Un impianto da 2 kW occupa uno spazio di circa 16 mq, uno spazio di 4 metri per 4, ha un costo di circa 15.000 euro. Facendo i conti, col 'conto energia' si scopre che il tempo di ritorno si aggira intorno ai 10 anni. Ma dà valore all'immobile, farà guadagnare non pochi soldi negli anni successivi, rimarrà sempre a dare energia alla casa anche se non ci sarà più la tariffa del 'conto energia'). Ma attenzione, siamo abituati a parlare di tempo di ritorno. Dobbiamo cominciare a pensare in termini di tasso interno di rendimento dell'investimento, perché questo, se lo vediamo dal punto di vista finanziario, è un investimento che dà un rendimento che è ben oltre il doppio dei titoli di Stato, si viaggia intorno all'8%! Di questo non si parla mai abbastanza. Claudio Vigolo