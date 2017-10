Patagonia protegge gli orsi spagnoli

È una sorta di petizione online, lanciata dall'European Outdoor Conservation Association e della quale Patagonia fa parte come socio fondatore, che vedrà il progetto più votato ricevere una donazione fino a 30.000 euro. L'azienda californiana, una delle 50 più innovative e green al mondo, quest'anno ha deciso di sostenere il progetto Fruits for Bears: nonostante il numero di orsi bruni nelle montagne nel nord della Spagna stia aumentando, la specie è ancora gravemente minacciata di estinzione, soprattutto per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'iniziativa prevede di piantumare alberi da frutto per creare una vera e propria foresta che fornirà 10,500 kg di frutta all'anno. In sette anni di vita, l'associazione, grazie anche alla collaborazione con i suoi 94 membri, ha promosso e supportato ben 46 progetti di conservazione ambientale a livello internazionale in 27 paesi, con una raccolta globale che ha superato il milione di euro. Dal prossimo 22 marzo e fino al 12 aprile sarà possibile votare così il progetto preferito. Patagonia ha da poco celebrato un'altra giornata importante, ovvero l'International Day of Action for Rivers, partecipazione che fa parte della più ampia campagna promossa dall'azienda, Our Common Waters, voluta fortemente dallo stesso fondatore, Yvon Chouinard: l'azienda infatti si batte da tempo per bilanciare i bisogni d'acqua degli esseri umani con quello di animali e piante. Recentemente si batte contro il fracking - la fratturazione idraulica per estrarre il bitume dalle sabbie -, e contro l'ampliamento della rete di oleodotti tra Canada e Stati Uniti, per preservare così i corsi d'acqua dolce dall'inquinamenti idrico. L'azienda di outdoor ha inoltre rinnovato da poco la sezione Environmentalism del proprio sito web, incrementandone servizi e proposte: ecco allora una guida per diventare un'azienda green o una sezione dedicata alla trasparenza e al Corporate Social Responsabilty. Dimostrazione che un'altra via di fare business esiste e che si possono ispirare e implementare soluzioni per la crisi ambientale in tutto il globo.