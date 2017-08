Pellet, un riscaldamento a basso impatto ambientale

Lo stabilimento di Italiana Pellets si trova in provincia di Pavia, collocato nel bel mezzo di quella che viene denominata la Bassa Padana. Si tratta di un impianto che funziona ventiquattr'ore ore su ventiquattro, ma non è questa la sua unica peculiarità: è stato infatti realizzato prestando particolare attenzione all'ambiente, in quanto per l'approvvigionamento energetico interno vengono utilizzate le fornaci a biomassa e soprattutto l'impianto di cogenerazione a gas naturale ad elevato rendimento energetico. Quest'ultimo, infatti, garantisce all'azienda circa tre Megawatt di energia elettrica e due di energia termica. Ma non è tutto: secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda è in grado di evitare una quota emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 15 mila tonnellate annue. Dopo aver passato in rassegna le caratteristiche dell'impianto, ora analizziamo il core business dell'azienda: quest'ultimo è focalizzato sulla produzione di pellet a basso impatto ambientale, ricavato da legno vergine di provenienza prevalentemente italiana e da recuperi, non trattati e privi di additivi o componenti chimici, provenienti da scarti di lavorazione industriale: segatura, cippato e alberi da coltivazioni ad hoc (in particolare conifere e latifoglie come il pioppo) costituiscono dunque le materie prime da cui viene ricavato il prodotto finale. Quali i pregi di questo materiale? Innanzitutto viene ricavato infatti da legno vergine o residui privi di additivi chimici, in secondo luogo libera in atmosfera la stessa quantità di anidride carbonica che il legno ha assorbito durante la sua vita. Ed ecco infine qualche dato: nel 2008 la produzione italiana di pellets è stata di circa 750.000 tonnellate, mentre la domanda interna annua è stata di un milione di tonnellate; tra i principali consumatori troviamo i privati (con stufe e caldaie per il riscaldamento domestico centralizzato), ma le previsioni indicano che lo sviluppo della caldaie a pellets riguarderà anche il riscaldamento e la produzione dell'acqua negli edifici residenziali, negli esercizi commerciali e nella pubblica amministrazione. Ascolta l'intervista a Ercole Cacciami, presidente di Italiana Pellets