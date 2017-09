Per Ikea la sostenibilità è una cosa seria

Con 19 punti vendita sparsi in 13 regioni, è una delle realtà della grande distribuzione maggiormente presente in Italia. E il nostro Paese si pone al terzo posto a livello mondiale per produzione e al quarto per le vendite. Evidenti sono quindi le implicazioni ambientali che può avere una catena con 1.640 milioni di fatturato l'anno. Per questo per IKEA la sostenibilità è una cosa seria. E lo ha dimostrato ponendosi degli obiettivi da raggiungere entro il 2015: tutti i prodotti dovranno essere composti da materiali riciclabili, riciclati o comunque rinnovabili. L'energia da fonti fossili e la produzione di rifiuti dovrà avvicinarsi sempre più allo zero. Sempre maggior attenzione verrà posta alla formazione di fornitori e collaboratori. Legno e cotone Sono le due materie prime più utilizzate. Il 23% del legno massiccio è certificato FSC, proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. Scelta supportata dalla rinuncia di legno proveniente da foreste vergini, anche se certificato Rainforest. IKEA usa lo 0,8% della produzione mondiale di cotone. Dal 2005 certifica che la produzione e la coltivazione sia più sostenibile, formando in loco i coltivatori ad utilizzare tecniche colturali più sostenibili. L'alimentazione Tutti i prodotti sono assenti da OGM, grassi idrogenati, coloranti azoici e glutammati. Il 13% degli alimenti è da produzione biologica, mentre il caffè è certifcato UTZ, una delle maggiori organizzazioni mondiali per la produzione sostenibile di caffé, cacao e tè. Acqua ed energia Cresce il fatturato, cresce il consumo d'acqua per visitatore (5,6 litri/a). Importanti comunque le iniziative legate alle vasche di accumulo per usi sanitari e le case dell'acqua a Padova e Milano, che hanno erogato 900.000 litri di acqua gassata e naturale gratuita nel 2011. Sono più di 100.000 i metri quadrati coperti da fotovoltaico, con un investimento di 15 milioni di euro, tanto che l'energia proveniente da fonti rinnovabili si attesta all'89% (incluso geotermico e idroelettrico). Il nuovo punto vendita di Catania è certificato in classe A. La novità La più importante è sicuramente il lancio dell'e-commerce, ovvero la possibilità di usare il web per i propri acquisti su circa 5.400 prodotti. Ciò permetterà anche ai clienti più lontani di accedere al punto vendita, oltre a diminuire sostanzialmente (si punta al 20% delle vendite via web), il traffico veicolare verso e da il punto vendita.