La 308 possiede un cambio meccanico robotizzato a sei marce (BMP6) e il sistema Stop & Start, che permette di spegnere il motore quando il veicolo è fermo, per poi ripartire istantaneamente, una volta che ci si rimette in marcia. Potrà essere alimentata anche a biodiesel. Un po' di numeri:

Come annunciato nell'ultima edizione di H2roma il 6 e 7 novembre scorso, verrà lanciata sul mercato alla fine del 2010 e sarà la prima vettura ibrida diesel ad essere commercializzata. Peugeot conferma l'efficacia degli studi iniziati nel 2006 con il primo veicolo dimostrativo, la 307 ibrida Hdi. La 308 Ibrida HDi è dotata di un cambio meccanico robotizzato a sei marce (BMP6) e di un sistema Stop & Start che permette di spegnere il motore quando il veicolo è fermo, per poi ripartire non appena si rimette in marcia. Nel ciclo misto le emissioni sono pari a 90 g/km di CO2, con una riduzione del 38 per cento rispetto ad una 308 diesel equivalente. Risultati che migliorano nel ciclo urbano, con emissioni di 80 g/km di CO2, il 58 per cento in meno dell'analoga versione HDi. Questo modello inoltre potrà essere alimentato anche a biodiesel... Tanto per cominciare tutti i veicoli Peugeot Hdi con filtro antiparticolato sono già in grado di utilizzare biodiesel al 30 per cento senza alcuna modifica tecnica. Basti pensare che i veicoli del gruppo PSA nell'area parigina hanno percorso fino ad oggi più di 14 milioni di chilometri alimentandosi con questo biocarburante, ricavato dall'olio di colza o di girasole. Ma non è finita qui, perché da settembre di quest'anno il marchio francese commercializza in Francia, Svezia e Paesi Bassi la 307 Sw e la Station 1,6 Bioflex 110 c. Si tratta di una gamma di veicoli Bioflex, adattati per poter funzionare con il superetanolo, una miscela composta per il 15 per cento da benzina senza piombo e per l'85 per cento da etanolo di origine agricola. Ne farà parte anche la 308 Bioflex, attesa sul mercato nel 2008, con il suo 2 litri che utilizza superetanolo E85.