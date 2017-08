Piante? dalle scarpe!

Sono in arrivo le scarpe che si piantano e che non solo si degradano, ma danno anche vita a una pianta! L'idea è della OAT, un'azienda olandese, che metterà in vendita entro fine marzo delle scarpe completamente biodegradabili. La ricerca per realizzarle è durata due anni e per la produzione delle calzature si utilizzeranno canapa, sughero, cotone bio, plastiche biodegradabili e sbiancanti non clorurati. Queste originali sneakers sono realizzate completamente in Europa per minimizzare le emissioni dovute ai trasporti. Che cosa ne sarà delle nostre scarpe consumate e non più utilizzabili? Una volta piantate nel terreno si degraderanno completamente e i semi contenuti nella linguetta superiore germogliando, daranno vita a una pianta vera e propria. La giovane e innovativa casa produttrice, fondata due anni fa dal designer Christiaan Maats, ha presentato la sua collezione di scarpe chiamata "Virgin Collection" alla Green Fashion Competition durante la settimana della moda di Amsterdam, a fine gennaio. Durante la sfilata di presentazione due modelli che interpretavano il ruolo degli Adamo ed Eva moderni spingevano delle carriole bianche in cui erano piantate le scarpe OAT. Il tema conduttore dello show era "salvati dal giardino dell'Eden" basato proprio sull'idea di una collezione di scarpe fatta di "tutto quello che di buono Madre Natura ha da offrire". Sul sito ufficiale di OAT si legge infatti che "il futuro della moda è nella riconciliazione tra natura e industria. Dobbiamo capire che quello che costruiamo è una parte di un ciclo vitale che deve essere chiuso". Un bel modo di separarsi dai nostri oggetti, ridando loro una nuova, vera, vita!